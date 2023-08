Contraffazione e pirateria | blitz della GdF a Napoli e provincia

(Di lunedì 14 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minutiOltre 37mila articoli – tra accessori per l’estetica e bigiotteria, prodotti per la casa, capi di abbigliamento e calzature – e 133 console per videogiochi con 29 milioni di giochi “piratati”, sono stati sequestrati dai finanzieri del comandoleGuardia di Finanza didurante una serie di controlli tra il capoluogo partenopeo e la sua. I finanzieri hanno concentrato la loro attenzione sulle località turistico-balneari effettuando, in totale, 36 interventi: 19 persone sono state segnalate alla locale Camera di Commercio, per violazioni amministrative, mentre altri 14 sono i segnalati all’Autorità Giudiziaria per i reati di frode in commercio, ricettazione e violazioninormativa in materia di diritti d’autore. I finanzieri di Pozzuoli, nel ...

Linea dura contro laonline: è quanto risulta dalla nuova legge 93/2023, pubblicata in Gu il 14 luglio scorso e ... la diffusione illecita e ladi contenuti tutelati dal diritto ...... anche al fine di contrastare la diffusione illecita e ladi contenuti ... Una chiara presa di posizione contro laaudiovisiva e sportiva In un'intervista rilasciata al ...In definitiva i dati dimostrano in modo evidente cometelevisiva estiano assumendo dimensioni emergenziali nell'industria del calcio , con conseguenze economiche disastrose ...

