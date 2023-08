Continua a Villa Fiorentino il “Festival dello Spettacolo – Città di Sorrento 2023”

Leggi su 2anews

(Di lunedì 14 agosto 2023) “di”, domenica 20 agosto, attesissimo gran finale con il comico napoletano Vincenzo Comunale e il suo trascinante ed esilarante show “Definitivo3 “. Straordinario successo per il “di”, l’attesa manifestazione in pieno svolgimento a. Organizzata nell’ambito del progetto “Incontriamoci in