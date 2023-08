Consigli fantacalcio 2023 24 | quando fare l’asta?

Leggi su 11contro11

(Di lunedì 14 agosto 2023) Come ogni anno, non appena si apre il calciomercato estivo, torna l’interrogativo che affligge milioni di fantallenatori:ato? In questo articolo della nostra rubrica dedicata aisulcercheremo di sviscerare la questione cercando di dare una risposta. Il campionato inizia tra meno di una settimana ed il mercato di molte società della Serie A sta entrando nel vivo in questi ultimi giorni. I campionati esteri stanno facendo razzie di talenti e le squadre italiane stanno correndo ai ripari puntando su giovani promesse o su stelle in cerca di riscatto. Ed è per questo motivo che tutti i fantallenatori si chiedonosia più opportuno(iniziale) del ...