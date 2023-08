Consigli fantacalcio 2023 2024 | i migliori centrocampisti da prendere all’asta

Leggi su 11contro11

(Di lunedì 14 agosto 2023) La Serie A è in pausa ma sta per arrivare il momento di una nuova stagione. Così, la redazione di 11contro11 si prepara a daresui 5dadel. La mediana è un reparto da non sottovalutare, tenendo conto che quando gli attaccanti hanno una giornata no possono arrivare bonus importanti da questa zona di campo. Seguono allora isui 5dadeldaDaichi Kamada: in seguito alla dolorosa partenza di Sergej Milinkovic-Savic, il ruolo del ...