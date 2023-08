Concorso ASST di Garbagnate | 40 Posti da Infermiere

(Di lunedì 14 agosto 2023)pubblico, per la copertura di 40di, area dei professionisti della salute e dei funzionari presso l’didi Crema: 13daViene ufficialmente annunciato unpubblico, basato su valutazione dei titoli e prove d’esame, al fine di procedere con la selezione di candidati per occupare un totale di 40 posizioni nel ruolo di, all’interno dell’area dedicata ai professionisti della salute e dei funzionari. Bando diIl testo integrale del bando e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie «Avvisi e concorsi» - n. 29 del 19 luglio 2023 ed e' ...

Concorso ASST Sette Laghi per 10 infermieri 2023 Ti Consiglio

Sopralluogo sul cantiere della struttura sanitaria che ospiterà 20 posti letto per i ricoveri sub-acuti e di sollievo. Neuropsichiatria infantile da Verdello a Dalmine ...Il concorso per scegliere il nuovo primario di Neurochirurgia dell’ospedale di Lecco non è valido. Lo hanno stabilito i giudici del Tribunale del capoluogo, che, nei giorni scorsi, hanno decretato l’i ...