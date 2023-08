Con Zielinski in Arabia | il Napoli punta a Gabri Veiga e anche a Locelso Gazzetta

Calciomercato Napoli . Continuano i cambiamenti nel centrocampo del Napoli :l'arrivo di Gabri Veiga ad un passo (dopo quello di Cajuste ) ed il sempre più probabili addio diper l'Arabia, il club di De Laurentiis è a caccia di un altro colpo da novante da ...Domani è la giornata della decisione definitiva e si va verso il sì all' Al - Ahli ,che ha approfittato dei giorni di relax concessi dal Napoli , per provare a convincere sua moglie ...Il centrocampista polacco aveva sempre rifiutato gli approcci della Saudi Premier League, ma nelle ultime ore ha finalmente trovato l'accordol'Al Alti per consumare l'addio.vicino all'...

Napoli, con Veiga e Zielinski c'è abbondanza a centrocampo: un nome in uscita Calciomercato.com

NAPOLI - Chi parte, chi resta, chi aspetta, chi sa e persino chi (ancora) non sa: il mercato è un frastuono di voci, sono idee raccolte qua e là, segrete o anche no, e in questo labirinto ci si orient ...Così scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport sul possibile avvicendamento a centrocampo nel Napoli: ...