Classifica sportiva EA LaLiga – Giornata 01

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 14 agosto 2023) Non si sprecano commenti e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante La Liga: 13/08/2023 alle 23:35 CEST Il Barça non è riuscito a far fronte al quadro difensivo della squadra di Bordalás e apre la stagione rinunciando al primo pareggio al Coliseum Il Real Madrid non ha fallito sabato a Bilbao e guida la primacon Rayo Vallecano e OsasunaEA Sports 2023-2024 ha preso il via questo fine settimana e oggi domenica è arrivato l’esordio del campione, il FC Barcelonache non è passato pareggio a reti inviolate in casa del Getafe (0-0). Il primo punto della nuova stagione lascia i culés due dei co-leader: Real Madrid, Rayo Vallecano e Osasuna. La squadra meritava di più Saverio contro un avversario che gli rende sempre le cose molto difficili. Le cose sono diventate ...