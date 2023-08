Classifica ATP 14 agosto | Jannik Sinner balza al sesto posto e mette nel mirino il quarto!

Leggi su oasport

(Di lunedì 14 agosto 2023) Nel corso della prima mattina italiana arriva anche la certificazione da parte dell’ATP: con la prima vittoria in carriera in un torneo di categoria Masters 1000, ottenuta a Toronto,va a ritoccare il proprio best ranking portandosi al 6°delle classifiche mondiali. Il doppio sorpasso maturato ai danni del russo Andrey Rublev e del norvegese Casper Ruud, perall’azzurro, inoltre, di eguagliare la miglior posizione raggiunta in carriera da Matteo Berrettini., che al massimo era stato ottavo finora, scavalca Corrado Barazzutti, spintosi fino al numero 7 del mondo. Ora(così come Berrettini, essendo i due in coabitazione) ha davanti a sé il solo Adriano Panatta, che in carriera ha raggiunto la quarta posizione del ranking ATP. In carriera è entrato ...