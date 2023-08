Cipro | 4 persone alla deriva salvate con l' elicottero

Il salvataggio è stata condotta dal centro di Larnaca che coordina le operazioni di salvataggio, sotto la supervisione del ministero della difesa della Repubblica di. 4in barca senza ......5 milioni di euro nel Paese -è tra le mete più ambite dai russi che vogliono allontanarsi ... Secondo un sondaggio condotto in marzo soltanto il 4% delleintervistate su un piccolo ...le parole del regista prima della vittoria 'Non ho lavorato con attori, bensì convere. ... Grecia/Austria/Romania//Bulgaria Pardo per la migliore interpretazione Renée Soutendijk per ...

Cipro: il presidente Christodoulides ricorda l’anniversario dellinvasione turca, priorità alle persone scomparse Agenzia Nova

Una nave in pericolo e un salvataggio "al volo". Succede sulle acque di Cipro a sud ovest di Paphos.Dai dati del ministero dell'Interno emerge come nel giugno scorso oltre 50 mila dei 68 mila migranti sbarcati in Europa siano approdati sulle coste italiane ...