Genova ricorda le 43 vittime del ponte Morandi, crollato esattamentefa, il 14 agosto 2018, alle 11.36. Presenti alla commemorazione il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, il sindaco di Genova, Marco Bucci, il governatore della Regione Liguria, Giovanni ...Roma, 14 ago. " "Il crollo del ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto difa, è una tragedia che mai abbandonerà la nostra memoria e i nostri cuori, così come le quarantatré persone che vi persero la vita. Da quella tragedia, Genova e l'Italia intera seppero ...Così, sui suoi profili social, il Ministro della Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, per idal crollo del Ponte Morandi di Genova, in cui morirono 43 persone. 'Il nostro pensiero ...

Cinque anni fa il crollo del ponte Morandi, Genova ricorda le 43 vittime La Gazzetta del Mezzogiorno

La presidente del comitato dei parenti delle vittime: "Il processo Speriamo nel primo grado di giudizio alla fine del prossimo anno" ...Migliaia di persone stanno andando al cinema in questi giorni per rivedere lo splendido film dello Studio Ghibli che Lucky Red ha riportato in sala per i giorni di Ferragosto (e fino al 16 agosto), il ...