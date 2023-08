“Ci sono 5 dispersi” Maltempo in Italia | nubifragio | un fiume di fango si abbatte sulle strade

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 14 agosto 2023) Dramma in Val di Susa dove una colata di, staccatasi parzialmente dal Frejus, si è rivoltata all’interno del Rio Merdovine creando una forte esondazione che poco dopo è entrata in città. Innumerevoli i danni ad abitazioni e cose pubbliche. Drammatico il bilancio, 5e 120 sfollati, restati senza casa. >> Ammazzata a coltellate, aveva soltanto 21 anni. La terribile scoperta dei Carabinieri sul suo ex Ad un tratto, nella tarda serata di domenica 13 agosto, una ingente colata die detriti ha sovrastato l’abitato di Bardonecchia, in Alta Valle di Susa, in Piemonte, dopo unche si è abbattuto sulla zona nelle prime ore della serata. Gli sfollati per oraospitati nel campo della Croce Rossana e in alcuni alberghi della zona. Sembra che ...