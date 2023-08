Chiffon cake | procedimento diverso per una resa perfetta!

(Di lunedì 14 agosto 2023) Ho provato varie ricette, poi ho voluto realizzarne una dove cambiavo qualche passaggio per valutarne la. Facendola in questo modo ha soddisfatto a pieno quello che erano le mie aspettative. Come tutte sappiamo per questo dolce occorre l’apposito stampo a ciambella con fondo removibile e con 3 piedini sulla parte superiore. È interamente realizzato in alluminio. Non va imburrato per nessun motivo al mondo; infatti, una volta sfornata lava immediatamente capovolta e appoggiata sui piedini in modo da fissare l’alta lievitazione. Se ungiamo lo stampo la torta scivola a terra, vanificando tutto. Per quanto riguarda l’impasto, monto gli albumi a neve meringata con metà dello zucchero. Idem coi tuorli, ma diversamente dall’originale, ho deciso di unire l’olio e l’acqua, ( quest’ultima solo 50 gr e non 200 gr come la ...

...con fiori freschi quali nebbiolina oppure fiori artificiali che ricordano la consistenza dello. Il bianco e i toni pastello saranno predominanti nella torta. Per quanto riguarda il......con fiori freschi quali nebbiolina oppure fiori artificiali che ricordano la consistenza dello. Il bianco e i toni pastello saranno predominanti nella torta. Per quanto riguarda il...

Chiffon cake al cioccolato, la ricetta nata da un commercialista ... Dissapore

Most cakes can be categorized into two categories: shortened or foam. See what the difference between shortened cake and foam cake are.This easy strawberry spoon cake recipe is perfect for summer. It's like a cross between cake and cobbler topped with gooey, jammy strawberries!