Chieti | uomo nudo fermato dai carabinieri col taser muore in ambulanza

(Di lunedì 14 agosto 2023) Sono parecchi i punti oscuri della vicenda avvenuta nel pomeriggio di domenica 13 agosto a Sambuceto in provincia di. Protagonista Simone Di Gregorio, un 35enne di San Giovanni Teatino, ma originario di Pescara. Secondo le prime ricostruzioni l', che potrebbe avere problemi psichiatrici, è stato notatoe in stato di alterazione psicofisica. Di Gregorio, che aveva anche diverse ferite provocate, pare, da gesti di autolesionismo stava correndo senza indumenti verso i binari. I passanti, preoccupati per la sua incolumità, hanno chiamato le forze dell’ordine. Una volta arrivati sul posto, isono riusciti a bloccarlo con i mezzi di contenimento in dotazione alle forze dell'ordine, utilizzando anche il

Il 35enne, poi, è stato trasportato in ospedale a Chieti dove sarebbe arrivato ormai privo di vita. L'uomo era seguito per la sua patologia da una struttura specializzata.

Un’inchiesta è stata avviata a seguito della tragica morte di un giovane ragazzo durante il suo trasporto in ospedale a San Giovanni Teatino, provincia di Chieti. La vittima, Simone Di Gregorio, 35 an ...Dopo il fermo e l'arrivo degli operatori del 118, che gli hanno somministrato dei medicinali per calmarlo, il 35enne è stato trasportato in ospedale a Chieti dove sarebbe arrivato ormai privo di vita ...