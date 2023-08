Chieti | nudo in strada viene bloccato con taser | 35enne muore poco dopo

(Di lunedì 14 agosto 2023) (Adnkronos) – Si attende l'esito dell'autopsia perché siano chiarite le cause della morte del giovane di 35 anni deceduto ieri pomeriggio a San Giovanni Teatino, in provincia di. Da una prima ricostruzione, il, che soffriva di problemi psichici, stava andando in giroe avrebbe preso a testate un'auto in sosta. Subito, in stato di agitazione, si è diretto verso i binari della ferrovia dove è stato raggiunto dai carabinieri che per fermarlo hanno azionato ilin dotazione. Sul posto sono poi intervenuti anche i sanitari del 118 che lo avrebbero sottoposto a un trattamento per calmarlo.più tardi ilè morto. Sul caso è stato aperto un fascicolo di indagine dalla procura di. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web ...

... in provincia di. Da una prima ricostruzione, il 35enne, che soffriva di problemi psichici, stava andando in giroe avrebbe preso a testate un'auto in sosta. Subito dopo, in stato di ...Il sostituto procuratore della Repubblica del tribunale di, Marika Ponziani, ha disposto l'... dopo essersi accanito contro un veicolo, si è diretto lungo il tracciato ferroviario,e in ...

