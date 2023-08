Chieti | nudo in strada viene bloccato con taser | 35enne muore poco dopo

(Di lunedì 14 agosto 2023) Il giovane, con problemi psichici, è deceduto ieri pomeriggio a San Giovanni Teatino. Si attende l'esito dell'autopsia Si attende l’esito dell’autopsia perché siano chiarite le cause della morte del giovane di 35 anni deceduto ieri pomeriggio a San Giovanni Teatino, in provincia di. Da una prima ricostruzione, il, che soffriva di problemi psichici, stava andando in giroe avrebbe preso a testate un’auto in sosta. Subito, in stato di agitazione, si è diretto verso i binari della ferrovia dove è stato raggiunto dai carabinieri che per fermarlo hanno azionato ilin dotazione. Sul posto sono poi intervenuti anche i sanitari del 118 che lo avrebbero sottoposto a un trattamento per calmarlo.più tardi ilè morto. Sul caso è stato ...

... in provincia di. Da una prima ricostruzione, il 35enne, che soffriva di problemi psichici, stava andando in giroe avrebbe preso a testate un'auto in sosta. Subito dopo, in stato di ...Il sostituto procuratore della Repubblica del tribunale di, Marika Ponziani, ha disposto l'... dopo essersi accanito contro un veicolo, si è diretto lungo il tracciato ferroviario,e in ...Cosè e come funziona il taser 14/08/23 La situazione nelle carceri italiane 13/08/23 Immigrazione illegale, il confronto con lo scorso anno: +115% nel Mediterraneo centrale 13/08/23 I suicidi nelle ...

Chieti, fermato col taser mentre correva nudo in strada: muore un 35enne TGCOM

(wn24)-San Giovanni Teatino(CH) – Aveva 35 anni il ragazzo morto ieri in circostanea ancora da chiarire,dopo essere stato fermato in stato di agitazione. Si chiamava Simone Di Gregorio ed ora per acce ...Un uomo di 35 anni è morto in circostanze ancora da chiarire dopo essere stato bloccato a San Giovanni Teatino (Chieti): per accertare le cause del decesso sarà necessario l'esame autoptico. L'uomo, c ...