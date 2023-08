(Di lunedì 14 agosto 2023) commenta Un uomo di 35 anni è morto in circostanze ancora da chiarire dopo essere stato bloccato a San Giovanni Teatino (): per accertare le cause del decesso sarà necessario l'esame autoptico. ...

E' arrivato nel frattempo un equipaggio del 118 e l'uomo, che era particolarmente agitato, è stato caricato in ambulanza; da quanto si apprende è giunto senza vita all'ospedale di. L'uomo, con ...... ricorrendo ad un aiutino esterno, ma è statodagli agenti della Squadra di Polizia Giudiziaria della Sezione Polizia Stradale di, intenti ad effettuare i previsti controlli durante ...La donna lo hae riconosciuto e ha subito richiamato l'attenzione dei carabinieri del Radiomobile di Lanciano, che erano in zona intenti nelle ricerche. Sul posto è subito arrivata anche un'...

Chieti, fermato col taser mentre correva nudo in strada: muore 35enne TGCOM

Un uomo di 35 anni è morto in circostanze ancora da chiarire dopo essere stato bloccato a San Giovanni Teatino (Chieti): per accertare le cause del decesso sarà necessario l'esame autoptico. L'uomo, c ...Si tinge di giallo in provincia di Chieti la vicenda di un paziente psichiatrico di 35 anni, seguito in una struttura sanitaria, morto in circostanze ancora da chiarire e finite ...