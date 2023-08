Chieti | corre nudo in strada e i carabinieri lo fermano con il taser | morto un 35enne Aperta un’inchiesta

(Di lunedì 14 agosto 2023) Si è spogliato, in evidente stato di agitazione, e ha iniziato aresui binari. Così la polizia locale è intervenuta utilizzando, secondo quanto si apprende, un. Ma una volta soccorso e trasportato sull’ambulanza Simone Di Gregorio, undi San Giovanni Teatino, in provincia diè deceduto. Così la procura locale ha aperto un fascicolo, con il sostituto procuratore, Marika Ponziani, che ha disposto l’autopsia per accertare quali siano le reali cause del decesso e verificare se il giovane aveva assunto sostanze. Il fatto è accaduto nel tardo pomeriggio di domenica. Il giovane si è spogliato lungo corso Vittorio Emanuele II, a San Giovanni Teatino, in pieno centro storico e, dopo essersi accanito contro un veicolo, si è diretto lungo il tracciato ferroviario completamente ...

Successivamente il 35enne è stato trasportato in ospedale adove sarebbe arrivato ormai privo di vita. L'uomo, da quanto si apprende, veniva seguito per la sua patologia da una struttura ...Un uomo di 35 anni è morto a San Giovanni Teatino nel pomeriggio di domenica 13 agosto dopo che lo stesso sarebbe stato prima fermato con il taser dai carabinieri e dopo sedato dai soccorritori del ...È deceduto poco più tardi, durante il trasferimento e prima dell'arrivo all'ospedale di. Il 35enne era seguito da una struttura sanitaria, ora servirà un'autopsia per individuare le cause ...

Chieti, 35enne corre nudo per strada: colpito con un taser, muore ... Open

A San Giovanni Teatino, in provincia di Chieti, un 35enne con disturbi psichici e in stato di agitazione è stato fermato con il taser dai carabinieri mentre correva nudo per strada, ed è successivamen ...Un 35enne abruzzese è morto dopo essere stato fermato in stato di forte alterazione: il taser impiegato dai carabinieri sembra non abbia sortito effetto, tanto che i sanitari hanno dovuto somministrar ...