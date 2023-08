Chieti | 35enne corre nudo per strada | colpito con un taser | muore durante il trasporto in ospedale

(Di lunedì 14 agosto 2023) A San Giovanni Teatino, in provincia di, uncon disturbi psichici e in stato di agitazione è stato fermato con ildai carabinieri mentrevaper, ed è successivamente mortoilin. Le cause del decesso sono ancora da chiarire. I militari lo hanno raggiunto domenica sera, 13 agosto, mentre si aggirava nei pressi della stazione e lo hannocon la pistola a impulsi elettrici. L’uomo non si è fermato ed haa testate un’automobile. È stato quindi immobilizzato e caricato su un’autoambulanza, dove i sanitari gli hanno somministrato un farmaco calmante. È deceduto poco più tardi,il trasferimento e prima ...

