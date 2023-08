Chiara Nasti rivela se lei e Mattia Zaccagni stanno già pensando a un secondo figlio

(Di lunedì 14 agosto 2023), che lo scorso novembre ha dato alla luce il suo primogenito, ha parlato dell’eventualità di diventare mamma una seconda volta. A giugno l’influencer partenopea ha sposato il calciatore, dal quale ha avuto il piccolo Thiago. Sin dalla nascita del bebè laè stata particolarmente criticata sui social, specie quando si è recata in viaggio di nozze con il neo-marito senza il piccolo. Oppure quando, subito dopo il parto, ha manifestato il suo sollievo alla perdita dei chili presi in gravidanza. O ancora, quando in risposta alle tante foto pubblicate sui social in posa con Thiago e ai video in cui mostrava la sua quotidianità, è stata definita una “mamma a metà”, nonché accusata di trattare ilcome “un bambolotto“. Insomma, l’ex concorrente de ...

Nel corso di una intervista concessa ai suoi followers su Instagram,, influencer e moglie del bellariese Mattia Zaccagni (attaccante della Lazio), ha risposto così ad una domanda di un fan in merito ad una possibile seconda gravidanza: 'Se stiamo già ...Nel mondo dei social media, le vite delle celebrità spesso catturano l'attenzione e la curiosità dei fan., influencer napoletana e moglie del calciatore della Lazio, Mattia Zaccagni , è un nome che risuona in modo prominente in questo spazio digitale. Da quando è diventata mamma del suo ...Come nel caso dell'influencere del calciatore laziale Matteo Zaccagni, che hanno preso in affitto l'Olimpico dove lui ha sparato sui maxischermi una pallonata che è entrata in rete ...

Chiara Nasti spaventata dall'ultima richiesta di Zaccagni: "Calma" Corriere dello Sport

La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità ...Chiara Nasti è uno spettacolo in piscina. L'influencer ha pubblicato su Instagram alcune foto che la ritraggono in bikini ...