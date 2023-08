Chi era Simone Di Gregorio | morto a San Giovanni Teatino dopo il fermo col taser VIDEO

Leggi su cultweb

(Di lunedì 14 agosto 2023)Di, nato nel 1988, originario di Pescara e residente a San(Chieti) era un ragazzo 35enne, affetto da problemi psichici, che il 13 agosto 2023 èa Sambucetoessere stato fermato coldai carabinieri.essere stato colpito in pieno centro storico, l’uomo ha perso la vita poco prima di arrivare in ospedale. Deveniva seguito da un centro di salute mentale. Neldiffuso dal Tg3, si vede Di, a torso nudo, che si accanisce contro una vettura delle forze dell’ordine. La Procura di Chieti ha aperto una inchiesta per far luce sulla morte, in ambulanza, di un uomo immobilizzato con ilmentre vagava senza vestiti ...