Chi era Francesco Alberoni | il sociologo famoso per gli studi su innamoramento e amore

(Di lunedì 14 agosto 2023) Era noto in tutto il mondo per i suoisui movimenti collettivi e i processi amorosi, giornalista e scrittore morto a 93 anni a Milano. Nato a Piacenza il 31 dicembre del 1929, si è laureato nel 1953 a Pavia per diventare poi docente di sociologia all’Università di Milano dal 1964. Nel corso della sua carriera si è occupato di comunicazioni di massa, di fenomeni migratori, di partecipazione politica in Italia. Tra le sue opere più celebri si ricordano Movimento e istituzione, L’élite senza potere, Ricerca sociologica sul divismo, L’Italia in trasformazione.

Gli studi sull'amore Alberoni, come detto, è noto in tutto il mondo anche per i suoi studi sull'amore: famosi i suoi lavori L'erotismo, L'arte del comando, Sesso e amore, Leader e masse.

