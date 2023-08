Chi è Javier Milei | il leader di estrema destra che ha vinto le primarie in Argentina

(Di lunedì 14 agosto 2023) Vuole abolire la banca centrale, è contro l’aborto, favorevole alle armi per tutti e crede che vendere organi possa essere «un mercato in più»

Argentina, successo a sorpresa di Javier Milei alle primarie: l'ultra ... Il Riformista

C’è il trionfo di un outsider nel panorama politico argentino: durante le primarie presidenziali, l’economista Javier Milei, il candidato ultra-liberista della coalizione “La libertà avanza” (Lla), ha ...Il candidato di estrema destra, beniamino dei talk-show, con il suo codazzo di giovani osannanti, risulta il più votato con oltre il 30 per cento dei voti ...