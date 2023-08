Chelsea | UFFICIALE l'acquisto record di Caicedo | le cifre monstre dell'accordo e le prime parole

Il club dei blancos ha annunciato sul sito: 'Real Madrid CF eFC hanno concordato il prestito del giocatore Kepa Arrizabalaga, che rimarrà legato al club in questa stagione, fino al 30 giugno ......un caloroso abbraccio con l'ex compagno di squadra di Anfield Jordan Henderson all'evento...mondo avendo vinto la Supercoppa di Champions League e la Coppa del mondo per club con il, ...... la possibilità di cedere Dusan Vlahovic (e Real Madrid su di lui) resta comunque d'... ma ad oggi non è arrivato ancora nulla di concreto esu questo conto.

Real Madrid, ufficiale l'arrivo di Kepa dal Chelsea Corriere dello Sport

Ora è ufficiale. Moises Caicedo è un nuovo giocatore del Chelsea. Dopo una lunga sfida contro il Liverpool, l’ecuadoriano ha fatto rispettare la parola data ai Blues e si è unito al club londinese. Do ...UFFICIALE REAL MADRID KEPA - La trattativa era già ben avviata, e nelle scorse ore è giunta l'ufficialità: Kepa è il nuovo portiere del Real Madrid, che ...