Chelsea | ecco Caicedo | oggi le visite mediche

(Di lunedì 14 agosto 2023) Moisesal: il centrocampista del Brighton arriva per la cifra di 115 milioni di sterline efarà leSi conclude in blu la vicenda di mercato legata a Moises, chefirmerà con ildopo le. Dopo una trattativa complicata, con una sfida a colpi di rilanci milionari con il Liverpool, il centrocampista ecuadoregno saluta il Brighton, che incassa 115 milioni di sterline, 130 in euro, per accasarsi alla squadra di Pochettino.

... cambiando nuovamente i piani di mercato del. Che non ha certo badato a spese nemmeno in ...perché, almeno per il momento, il tentativo del Milan (che in alternativa non perde di vista ...perché sono partiti i primi contatti tra le parti, per ora sondaggi da approfondire nelle ... è in cerca di riscatto, costa relativamente poco - 45 milioni - e ilnon vede l'ora di ......come potrebbe evolversi la trattativa che sta tenendo tutti i tifosi con il fiato sospeso. La Juventus si trova in una fase cruciale delle trattative con ilper l'acquisizione di Romelu ...

CHELSEA, ECCO CAICEDO: LA CIFRA È DA RECORD - Sportmediaset Sport Mediaset

Dopo un’estate passata a cercare una nuova casa, Romelu Lukaku potrebbe averla trovata a 15 km dalla vecchia. Tanto dista lo Stamford Bridge, dove gioca il Chelsea, dal Tottenham Stadium, dove invece ...Dopo il caos-Caicedo, alla fine andato al Chelsea, la lotta tra Liverpool e Blues si riaccende per Romeo Lavia del Southampton. Il giocatore è espressamente ...