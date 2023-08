Cetara | Capitaneria di Porto al lavoro per cercare un disperso in mare

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 14 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLadidi Salerno è impegnata nella ricerca di un ragazzo che risultanello specchio di acque tra Erchie e. Il ragazzo era bordo di un’imbarcazione quando, per cause che ancora non sono note, è caduto in acqua. La guardia costiera sta perlustrando la zona. Non c’è stata alcuna collisione con altre imbarcazioni. L’incidente segue di poche settimane la tragedia di Furore nella quale, nello scontro tra due barche, perse la vita la turista americana Adrienne Vaughan. Potrebbe anche interessare Tragedia ad Amalfi, positivo ad alcol e droga il conducente del gozzo (VIDEO) L'articolo proviene da Anteprima24.it.