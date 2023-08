Cesara Buonamici “ha chiesto garanzie” in vista del Grande Fratello? Ecco cosa avrebbe deciso Pier Silvio Berlusconi

(Di lunedì 14 agosto 2023) Secondo quanto riportato dal settimanale Nuovo Tv,hadelleindella sua imminente partecipazione al. La giornalista, storica conduttrice del Tg5, sarà infatti l’unica opinionista della prossima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini. La sua presenza nel programma d’intrattenimento è stata fortemente richiesta dall’amministratore delegato della rete., infatti, ha messo in atto una serie di nuove linee guida da adottare a Mediaset, cercando di ‘epurare’ i programmi dal trash. Onde evitare di ripetere quanto accaduto nella settima edizione del Gf Vip – dagli episodi di bullismo alle squalifiche per ...

E non credo che il Grande Fratello si emendi dai suoi contenuti solo perché a commentarli in studio c'è la mia amica invece di Sonia Bruganelli. Sembra un po' face - washing…'. Il 'Grande Fratello' è pronto a tornare su Canale 5 e la prossima edizione (condotta da Alfonso Signorini e con come opinionista) sarà all'insegna delle emozioni. Un'edizione che si preannuncia ricca di sorprese, come recita il promo del programma: 'La Porta Rossa sta per riaprire proprio a ...

