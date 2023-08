Cengiz fa sorridere Pinto | Zapata e Paredes si avvicinano | nodo Sanches

(Di lunedì 14 agosto 2023) La Roma torna protagonista sul mercato e a breve proverà a regalare a Mourinho tre nuovi acquisti. Nuovi fondi per. Sono giorni intensi in casa Roma. Il direttore sportivo Tiago, dopo un lungo periodo di stasi, è tornato infatti molto attivo sul mercato e nelle prossime ore proverà a regalare tre nuovi innesti Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

ROMA -Under torna a giocare in Turchia. Aanche la Roma e Tiago Pinto . Il Fenerbahce , infatti, ha deciso di investire sul talento di casa che fa parte anche della nazionale. L'attaccante ...ROMA -Under torna a giocare in Turchia. Aanche la Roma e Tiago Pinto . Il Fenerbahce , infatti, ha deciso di investire sul talento di casa che fa parte anche della nazionale. L'attaccante ...

UFFICIALE: Cengiz Under torna a casa e fa sorridere anche la Roma. Ha firmato col Fenerbahce TUTTO mercato WEB

L'ex calciatore della Roma Cengiz Under lascia il Marsiglia per iniziare una nuova avventura. Il turco ha deciso di tornare in patria e di accasarsi al Fenerbahce.Istanbul, 14 ago. - (Adnkronos) - Ora è ufficiale: Cengiz Under è un nuovo giocatore del Fenerbahce. L'attaccante turco arriva a titolo definitivo dall'Olympique Marsiglia per 15 milioni di euro, firm ...