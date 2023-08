Catania | l’aeroporto chiude perché il vulcano Etna è in eruzione – Il video

Leggi su open.online

(Di lunedì 14 agosto 2023)diè attualmente chiuso a causa dell’attività eruttiva dell’. Lo comunica la società che gestisce lo scalo sul proprio sito. Resteranno chiusi fino alle 13 di oggi «i settori di spazio aereo C1 e B3». Tutti i voli sono stati cancellati. L’ultimo comunicato dell’Osservatorio etneo dell’Ingv spiegava che l’attività stromboliana nella tarda serata di ieri «è evoluta in fontana di lava». E ha prodotto una nube eruttiva dispersa dai venti in direzione Sud. Si osservava inoltre «un trabocco lavico dal fianco meridionale del cratere di Sud-Est. Dal punto di vista sismico, continuava il trend in incremento sia dell’ampiezza media del tremore vulcanico che dell’attività infrasonica». Il centro delle sorgenti del tremore vulcanico è localizzato in corrispondenza del cratere di sud-est, a una quota di circa 2.900 ...