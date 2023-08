Catania | il vulcano Etna è in eruzione | l’aeroporto chiuso fino alle 6 del mattino di Ferragosto – Il video

Leggi su open.online

(Di lunedì 14 agosto 2023) «A causa dell’attività eruttiva dell’e contestuale ricaduta di cenere vulcanica, le operazioni di volo sono sospese6 di domani. Tutti gli arrivi e le partenze sono dunque inibiti». Così in una nota la Sac, società di gestione deldi«Si pregano i gentili passeggeri – prosegue la nota – di presentarsi in aeroporto solo dopo aver consultato la propria compagnia aerea». Tutti i voli sono stati cancellati. L’ultimo comunicato dell’Osservatorio etneo dell’Ingv spiegava che l’attività stromboliana nella tarda serata di ieri «è evoluta in fontana di lava». E ha prodotto una nube eruttiva dispersa dai venti in direzione Sud. Si osservava inoltre «un trabocco lavico dal fianco meridionale del cratere di Sud-Est. Dal punto di vista sismico, continuava il trend in incremento ...