Catania | Etna in attività | chiuso l' aeroporto fino alle 20 di oggi

Aeroporto chiuso e blocco della circolazione di cicli e ...Circa 2500 le persone arrivate a partire dal tramonto a Piano Provenzana provenienti dalle provincie di, Messina e Siracusa per effettuare escursioni in Jeep e a piedi, degustare vini...... tutti al lavoro per spalare il fango 14/08/23 Fotogallery - Salerno, sull'A2 spunta una mucca: recuperata 14/08/23 Fotogallery -in eruzione, chiuso l'aeroporto di: disagi 12/08/23 ...

Catania, Etna in eruzione: strade invase dalla cenere. Aeroporto chiuso fino alle 20, cancellati tutti i voli QUOTIDIANO NAZIONALE

«Per contrastare i nuovi disagi derivati dalla temporanea chiusura di Catania-Fontanarossa a causa della caduta di cenere vulcanica dall’Etna, abbiamo ...CATANIA - L'eruzione in corso dell’Etna ha portato alla chiusura dell’aeroporto di Catania nella giornata di oggi, lunedì 14 agosto. Alla chiusura dello ...