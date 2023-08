Castelvenere | torna la Festa del Vino nel comune più “vitato” d’Italia

(Di lunedì 14 agosto 2023) Comunicato Stampa – Pro LocoAlla “del” dilo show cooking dello chef D’Amico della Locanda Radici È tutto pronto aper le celebrazioni della “del”, giunta alla sua quarantunesima edizione, in programma … Continua L'articolo proviene da Fremondoweb.

La manifestazione è promossa ed organizzata dalla Pro Loco diin collaborazione con l'Amministrazione comunale, retta dal sindaco Alessandro Di Santo. Dopo il successo della passata ...La manifestazione è promossa ed organizzata dalla Pro Loco diin collaborazione con l'Amministrazione comunale, retta dal sindaco Alessandro Di Santo. Dopo il successo della passata ...Sia discutere di autovelox, il che rigetta luce sul rapporto sicurezza in strada e arricchimento ... Nel solo 2022, Puglianello,, Paupisi e Torrecuso hanno portato nelle proprie casse ...

A Castelvenere torna la Festa del Vino. Etichetta celebrativa per i 41 ... Il Denaro

E’ lo show cooking con lo chef internazionale Angelo D’Amico della Locanda Radici una delle novità della quarantunesima edizione della “Festa del Vino”, in programma dal 24 al 27 agosto a Castelvenere ...E’ tutto pronto a Castelvenere per le celebrazioni della “Festa del Vino”, giunta alla sua quarantunesima edizione, in programma dal 24 al 27 agosto prossimo. La manifestazione è promossa ed organizza ...