Cassino È grave la donna ferita nell’incidente di ieri sera su Via Marconi Era a bordo di uno scooter con il marito

... lunedì 7 agosto, un paziente ha diffuso il panico al pronto soccorso dell'ospedale Santa Scolastica didove ha estratto un coltello. "Quello che è successo è moltoe deve far ......invece ci sono Caritas e Casa della Carità che grazie alla Convenzione con il Comune dipossono operare con più mezzi a disposizione e in una logica di rete nell'ambito del Tavolo sulla...incidente sullaSora. In codice rosso un centauro trasferito d'urgenza a Roma. È accaduto

Grave incidente a Cassino, auto contro uno scooter: feriti moglie e marito ilmessaggero.it

Due malviventi travisati hanno agito di notte. Il gestore: "Un danno non inferiore a 15 mila euro" Un’operazione quasi chirurgica, per un colpo da manuale. Due malviventi incappucciati hanno impiegato ...La coppia stava viaggiando in sella alla moto quando c’è stato lo schianto. Entrambi trasferiti in ospedale, la donna, in condizioni più gravi, è stata elitrasportata a Roma.