Carota e bastone Così in Niger ci si prepara alle trattative

(Di lunedì 14 agosto 2023) Dopo lo stallo di alcune settimane che è seguito al colpo di stato con cui i militari hanno preso il controllo del paese, nell’intricata situazioneina sembra che qualcosa stia cominciando a muoversi. Durante il fine settimana, la giunta golpista guidata da Omar Tchiani avrebbe mostrato di essere disponibile a trattare: secondo alcuni importanti studiosi islamiciiani, che hanno avuto modo di avere un incontro con Tchiani stesso, il nuovo leaderino avrebbe detto esplicitamente che “le loro porte (della giunta militare ndr) erano aperte per esplorare la diplomazia e la pace per risolvere la questione” e sottolineando lo stretto legame che esiste traia, i quali “non sono solo vicini, ma fratelli e sorelle che dovrebbero risolvere i problemi in modo amichevole”. Queste parole ...

Al telefono mostra il: "Wilson faccia quel che crede. L'Italia è il primo mercato della ... La risposta formale, quella con cui promette un tavolo di confronto a settembre, è la. Urso - ...- - > Ansa . E insomma pare che dallasi sia passati al, dalle esortazioni amichevoli e dall'atteggiamento accomodante erga omnes alle email singole per richiamare al presunto ordine. Tempi duri per lo smartworking, anche ...Questa combinazione di incentivi e regolamenti crea un approccio '' per incoraggiare l'adozione della CCS. Tuttavia, affinché la proposta diventi legge, l'EPA deve prima dimostrare la ...

Azione, bastone e carota al Pd Siracusa, “no al loro diktat ma pronti ad accoglierli” BlogSicilia.it

Il gigante della distribuzione ha messo nel mirino i dipendenti che non si recano in ufficio almeno tre volte a settimana. In crisi il gigante del coworking WeWork: perdite per 696 milioni nel 2023 ...Ansa E insomma pare che dalla carota si sia passati al bastone, dalle esortazioni amichevoli e dall’atteggiamento accomodante erga omnes alle email singole per richiamare al presunto ordine. Tempi dur ...