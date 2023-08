Carona Bergamo | sbaglia sentiero e precipita per 80 metri | morto 26enne

Sul posto Areu ha inviato l'elisoccorso: l'équipe ha solo potuto recuperare il corpo del ragazzo, che è stato trasferito nella camera mortuaria di19.40 Bergamasco:precipita 80m,muore 26enne Un ragazzo di 26 anni ha perso la vita dopo essere precipitato per 80 metri nella zona dei Laghi Gemelli a, in provincia di. Stava facendo un'escursione con un'altra persona. I due avrebbero voluto fare il giro ad anello verso il rifugio Calvi, ma avrebbero sbagliato il sentiero e sarebbero ...... nella zona dei Laghi Gemelli, in Val Brembana, in provincia di. I due avevano pianificato di fare il giro ad anello verso il rifugio Calvi per poi tornare a, ma hanno sbagliato ...

