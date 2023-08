Caro voli | ecco come funziona l’algoritmo

(Di lunedì 14 agosto 2023) È lunga la scia delle polemiche scaturite dall’intervento del governo sulche ha decretato lo stop agli algoritmi che alzano i prezzi per le rotte nazionali da e per le isole durante un periodo di picco di domanda e se il prezzo di vendita del biglietto è del 200% superiore alla tariffa media del volo.Ma cosa sono questi algoritmi e, soprattutto,no? Il Corriere della Sera ne ha potuto osservare uno appartenente a una compagnia low cost europea. Si tratterebbe, secondo la fonte del quotidiano di via Solferino, di “un software che modifica costantemente i prezzi a seconda delle prenotazioni o, nelle versioni più sofisticate, dell’esistenza o meno di un concerto in quel dato ...

In Italia è scoppiato ilspiaggia. In Liguria si possono spendere anche 80 euro per un ... la capitale albanese, conche partono da circa 50 euro. In alternativa, potete optare per il ...Il governo entra con quote importanti in aziende che sono o erano private, rischia di far salire i prezzi degli aerei con le norme sulche manipolano il mercato, di avallare inconsciamente ...Allontanando i turisti che opteranno verso mete più economiche " aggiunge Giorgio Vargiu " Una situazione aggravata dal fenomeno del, con le tariffe aeree per la Sardegna che sono oramai ...

Caro voli, come funziona l’algoritmo dei biglietti aerei: tariffe diverse ogni giorno Corriere della Sera

Ryanair intenzionata a ridurre drasticamente i collegamenti con la Sardegna. Si riapre la partita con l'Unione Europea sugli aiuti di Stato ...Check list con gli indispensabili e multitasking per le vacanze, dalla saponetta shampoo e bagnoschiuma agli e-Reader (ANSA) ...