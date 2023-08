(Di lunedì 14 agosto 2023) Gentile, perdonerà questa mia così tardiva rispetto a quanto da lei pubblicato sulle pagine del Corriere il 4 agosto scorso, ma volevo contrappuntare quanto da lei affermato non tanto sul documentario Il coraggio di essere Franco, che in qualità di critico televisivo ha trovato “(…) pieno di luoghi comuni, privo di coraggio, incapace di distinguere la «ricerca spirituale» (che è una strada personale) dalla produzione discografica (che è mercato)”. Tutto legittimo: qualsiasi prodotto culturale può suscitare reazioni opposte, anche, come nel suo caso e come da lei stesso sottolineato, tra i ragionamenti, le impressioni e le valutazioni della medesima persona. Quello su cui invece credo sia opportuno soffermarsi è altresì il giudizio, che ha colto l’occasione di esprimere, sul musicista, del quale dice: “(…) quello che resta veramente di ...

... con Mariangela Melato, Giancarlo Giannini, Riccardo Salvino, Isa Danieli,Puglisi, Luis ... Jannik Schümann, Katja Riemann, Janina Uhse, Jannis Niewöhner, Langston Uibel, Gizem Emre,Cult, ...... dice Nanni Moretti in quella famosa scena diDiario dedicata ai quartieri di Roma, mentre ... in via Serbelloni un palazzo degli anni Venti diAndreani ha una complessa forma poligonale, e ...... che riporta al cinema, dopo I migliori giorni , un genere oggi trascurato ma tantoai nostri ... che abbiamo incontrato per una volta in un ruolo da attore senza i sodali di sempree Giacomo. ...

Caro Aldo Grasso, vorrei ristabilire la verità storica: non si può ridurre Battiato a due o tre cosette Il Fatto Quotidiano

Ci sono, però, differenze regionali significative. La media italiana segna rincari dell’81,9%. Osservando le aree del Paese si scopre che il caro bollette ha flagellato prima di tutto il Nord-Ovest ...Lo ha detto l’amministratore delegato della compagnia Ryanair, Eddie Wilson, in una intervista all’Ansa, parlando della parte sul caro voli del decreto del governo ... verso le due isole in ...