Carlos Augusto ‘sistema’ due volte l’Inter? Un’opzione – Sky

Leggi su inter-news

(Di lunedì 14 agosto 2023) Si attende solo l’ufficialità dell’arrivo dial, col difensore preso dal Monza che nel pomeriggio si è presentato in sede per la firma. C’è la possibilità che il suo acquisto possa sistemare due posizioni in campo, come spiegato da Sky Sport. CHI DIETRO? – Andrea Paventi aggiorna sul mercato del, in un lunedì ricco di novità. Sulla difesa ce n’è una ulteriore: «Sesto difensore centrale? Con l’arrivo dipotrebbe non esserci una necessità, però è vero che il sostituto di Milan Skriniar non è arrivato. Vero che è stato adattato Matteo Darmian, ma un tentativo penso che sarà fatto. Vediamo cosa potrà succedere, peròmette a posto delle cose perché sia lui sia Federico Dimarco possono adattarsi e ...