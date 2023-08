Carlos Augusto | documenti firmati | le cifre per l’Inter – Sky

(Di lunedì 14 agosto 2023) Procede la chiusura della trattativa per, dopo le visite mediche di oggi. Come riporta Gianluca Di Marzio di Sky Sport, i club hanno ora firmato inecessari. Con il dettaglio sulle. FIRME Eal, ci siamo quasi. Firme arrivate suitra i club, in attesa di quella del calciatore che dovrebbe arrivare a breve. Ledefinitive prevedono un prestito oneroso pari a 4.5 milioni di euro e un obbligo di 7.5 più bonus, per un totale, quindi di 12 milioni di base fissa. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al ...

Il mercato dell'Inter entra nel vivo. Dopo l'arrivo di rinforzi del calibro di Carlos Augusto e Arnautovic - rispettivamente l'esterno sinistro e il centravanti richiesti a gran voce da Simone Inzaghi - i nerazzurri sono all'opera anche sul capitolo cessioni. Un nuovo brasiliano per l'Inter. Per sostituire il partente Robin Gosens, passato all'Union Berlino per 15 milioni di euro bonus compresi, i nerazzurri hanno scelto Carlos Augusto. Affare con il Monza definito nei giorni scorsi sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 13 milioni di euro più bonus. L'esterno sinistro brasiliano ha svolto le visite mediche. Da 'Gamba di legno', come lo chiamavano da ragazzino, ad erede di una fascia che ha avuto tanti campioni, come Roberto Carlos. Per Carlos Augusto, preso dall'Inter in prestito con obbligo di riscatto fissato a 13 milioni di euro, è la grande occasione per emergere. L'ex Monza, noto anche come Perna de Pau, è un calciatore...

