Carlos Augusto atteso per le visite mediche! Ma non al CONI | la situazione

(Di lunedì 14 agosto 2023)sarà un giocatore dell’Inter, tutti i dettagli con il Monza e il giocatore sono stati definiti. Lui èa Milano per lemediche, ma non alMEDICHE – Inizia oggi l’avventura diall’Inter,in mattinata a Milano per lemediche. Il calciatore, secondo quanto precisato da Sportmediaset, non dovrebbe passare alperché ha già l’idoneità sportiva. Quindi direzione Humanitas e poi nel pomeriggio in sede per la firma sul contratto. In nerazzurro guadagnerà circa 2 milioni grazie al decreto crescita. Al Monza, invece, diritto ri dirscatto fissato a 13 milioni. Fonte: Sportmediaset Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il ...

Commenta per primo In casa Inter , oggi è la giornata di, il nuovo acquisto nerazzurro che oggi sostiene le visite mediche per il suo nuovo club., esterno brasiliano classe 1999, arriva dal Monza con un prestito da 4,5 milioni ...La sessione estiva di calciomercato incomincia ufficialmente, ma il quadro sembra delineato. Trattative, affari fatti e rumors di glunedì 14 agosto 2023. TABELLONE: AFFARI FATTI I giocatori al centro ...Filip Kostic © LaPresse - Calciomercato.itLa Juventus sperava di poterlo rimpiazzare con, ma lo scenario di un addio resta in piedi. Nel precampionato, Cambiaso ha convinto, tanto da ...

Carlos Augusto ha fretta: oggi le visite con l'Inter e sabato sfida i suoi ex compagni La Gazzetta dello Sport

Cambiamenti importanti in vista in casa Juve, un titolare di Allegri finisce indietro nelle gerarchie e può essere ceduto in Inghilterra ...Carlos Augusto all'Inter in prestito con obbligo di riscatto fissato a 13 milioni di euro. L'affare è ormai definito e in mattinata ...