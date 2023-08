Carceri | Bazoli Pd | ' ora accoglie nostre proposte | Nordio ci ascolti un po' di più'

(Di lunedì 14 agosto 2023) Roma, 14 ago. (Adnkronos) - "Quando chiedemmo a maggio, in una interrogazione parlamentare, di consentire ai detenuti una telefonata al giorno ai propri cari, come accadeva durante il Covid, spiegammo che era una decisione che abbassava la tensione nella. Né il ministro della Giustizia né alcuno dei tre sottosegretari trovarono il tempo di venire a risponderci. Affidarono una risposta burocratica e inutile a una sottosegretaria di un altro dicastero. Ora il ministro, dopo due suicidi in carcere in pochi giorni, si accorge che quella proposta ha senso e la sposa. Bene, meglio tardi che mai". Lo dichiara Alfredo, capogruppo del Partito democratico in commissione Giustizia al Senato. "Ci sono tante altre: il ripristino delle semilibertà come durante il Covid, il rafforzamento delle misure ...

... all'interno della casa circondariale, i senatori del Pd Rossomando, Giorgis, Verini,e Mirabelli hanno depositato un'interrogazione al ministro della Giustizia Carlo Nordio.Leggi anche, nelle celle bresciane e lombarde si vive in meno di 3 metri quadrati Sfogo dal ... per dirla con le parole del senatore Pd Alfredo, che da anni sta cercando di smuovere le ...Leggi anche, nelle celle bresciane e lombarde si vive in meno di 3 metri quadrati Sfogo dal ... per dirla con le parole del senatore Pd Alfredo, che da anni sta cercando di smuovere le ...

Carceri: Bazoli (Pd), 'ora accoglie nostre proposte, Nordio ci ascolti ... La Sicilia

Roma, 14 ago. (Adnkronos) – “Quando chiedemmo a maggio, in una interrogazione parlamentare, di consentire ai detenuti una telefonata al giorno ai propri cari, come accadeva durante il Covid, spiegammo ...ilmanifesto.it usa solo cookie tecnici, anonimi e necessari, cookie statistici, senza profilazione per il remarketing o per scopi pubblicitari. Se chiudi questo banner acconsenti ai cookie. Una festa ...