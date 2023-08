Carceri affollate | governo e parlamento si sveglino

Questi tre suicidi rappresentano plasticamente quale sia lo stato delleitaliane: sovraffollamento, carenza di personale, scarsa assistenza sanitaria, detenzione all'insegna della mera ...Patrizio Gonnella, presidente Associazione Antigone: "In condizioni di sovraffollamento una persona si trasforma in un numero, della sua disperazione non se ne accorge nessuno. I poliziotti sono pochi,...Lesono, ma le persone che le abitano si sentono sempre più sole, emarginate, dimenticate. Il sovraffollamento provoca anche questo, perché rende difficile proporre percorsi ...

Antigone, presidente Gonnella a RaiNews24: "Nelle carceri affollate le persone sono solo numeri" RaiNews

Le critiche arrivano dai sindacati pugliesi ma riguardano tutto il territorio nazionale: «Non ci sarebbero solo problemi strutturali, ma anche di progettazione» ...Il tema delle condizioni estreme nei penitenziari italiani è riemerso in queste ore dopo gli ultimi suicidi. Il Guardasigilli Nordio ha visitato il carcere delle Vallette ...