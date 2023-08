Carburante | continuano i rialzi per diesel e benzina | Ecco dove costa meno e conviene fare il pieno

Leggi su ilovetrading

(Di lunedì 14 agosto 2023) Non accennano a calare i prezzi die gli automobilisti cercano il modo per risparmiare:si spende diper un? Il tema del rialzo del prezzo diè, insieme ai rincari dei mutui legati all’aumento dei tassi e dei generi alimentari per via dell’inflazione, uno dei principali problemi economici che gli italiani si trovano ad affrontare. E la situazione non va migliorando neanche sotto Ferragosto con, altresì, un’ulteriore impennata dei prezzi delche ha ormai raggiunto cifre che non si vedevano da molto tempo. Caro carburanti, in quali province si risparmia di più (ilovetrading.it / fonte ansa)L’intera rete italiana è interessata dagli aumenti, in parte a causa della ulteriore crescita delle ...