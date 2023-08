CANNIBAL HOLOCAUST | dal 21 agosto torna al cinema vietato ai minori

Leggi su nonewsmagazine

(Di lunedì 14 agosto 2023) Crudele, estremo, esplicito, scioccante, talvolta rivoltante. Può un film che condanna il sensazionalismo essere sensazionalista a sua volta? Questa è solo una delle tante questioni che Cannibal, diretto nel 1980 dal compianto Ruggero Deodato, riesce a sollevare ancora oggi. In epoca di profili, leak, fake news, challenge e stories, ora che un certo tipo di esaltazione di sé è alla portata di tutti, il quesito è aperto più che mai. Anticipatore dell’horror finto-documentario odierno – il found footage, da The Blair Witch Project a The Visit di M. Night Shyamalan, passando per Rec – La paura in diretta, Cloverfield e Paranormal Activity – e di tutto un modo di narrare per immagini “trovate”, Cannibalresta un titolo cruciale nella storia dele del suo linguaggio, un film maledetto o da maledire per come ...