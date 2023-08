Calendario Serie A calcio | orari partite 19-21 agosto | programma | tv | streaming DAZN e Sky Si gioca da sabato a lunedì

(Di lunedì 14 agosto 2023) Dopo un lunga attesa, laA 2023-2024 è finalmente pronta a tornare! Manca sempre meno al ritorno del massimo campionato italiano diche si prepara per la sua prima giornata. Si riparte con il Napoli campione d’Italia e una nutrita schiera di squadre che proveranno a rubare ai partenopei il trono. La prima giornata si aprirà con due anticipi nella giornata di19alle ore 18.30 ovvero Empoli-Verona e Frosinone-Napoli, con i campioni in carica che daranno il via alla nuova cavalcata con Rudi Garcia al posto di Luciano Spalletti, quindi alle ore 20.45 toccherà a Genoa-Fiorentina e Inter-Monza. Domenica 20stesso schema di fascee. Alle ore 18.30 si inizierà con Roma-Salernitana, quindi Sassuolo-Atalanta. Alle ore 20.45 saranno in campo Lecce-Lazio e ...

Articoli più letti Letv più attese dopo l'estate di Paolo Armelli Perché quello del mancato ... Iscriviti subito " Segnare sul: il 7 e 8 ottobre torna a Milano il Wired Next Fest. ...... modernizzando la saga e offrendo unadi sequenze che appagano gli occhi. guarda su prime ... Iscriviti subito " Segnare sul: il 7 e 8 ottobre torna a Milano il Wired Next Fest. ...Articoli più letti Letv più attese dopo l'estate di Paolo Armelli Perché quello del mancato ... Iscriviti subito " Segnare sul: il 7 e 8 ottobre torna a Milano il Wired Next Fest. ...

Tra una settimana riparte la Serie A. Il calendario della prima giornata Milan News

È tutto pronto per il via alla prossima Serie A che scatterà il prossimo fine settimana. Le gare si potranno vedere su DAZN che ha l'esclusiva di 7 partite e la co-esclusiva delle rimanenti 3 che sara ...Ricomincia dallo stadio Via del Mare di Lecce il campionato della Lazio che ha chiuso l'ultima Serie A al secondo posto. Il calcio di inizio è previsto alle 20.45 di domenica 20 agosto. La partita sar ...