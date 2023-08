Calenda contagiato da Renzi | «Quando c’ero io…» Il lapsus freudiano sul Campidoglio – Il video

Leggi su open.online

(Di lunedì 14 agosto 2023) Non è ancora chiaro se davvero ci sarà un incontro di arti marziali miste tra Mark Zuckerberg ed Elon Musk, quel che è certo è che la sola possibilità ha già scatenato reazioni di ogni tipo. Dagli enti locali italiani che offrono la propria candidatura a ospitare la sfida, al ministro Sangiuliano che avrebbe individuato la location, alle critiche di chi non vorrebbe che il Paese si prestasse a questo incontro tra «ricchi annoiati». E nell’ultimo coro c’è anche Carlo, che a La7 ha spiegato le ragioni della sua contrarietà. «Il ministro della Cultura, che ci rompe le balle con la cultura nazionalistica, di destra, l’amor patrio, va scodinzolante come un valletto a trovargli la location? La trovo uan cosa indignitosa della nostra storia, del nostro retaggio e del rapporto che c’è e deve esserci tra un’entità statuale e i soldi. I soldi non comprano qualsiasi ...