Caldo estremo | sta deformando i sotterranei della città

(Di lunedì 14 agosto 2023) Uno studio ha rivelato come in un quartiere di Chicago ilabbia colpito anche le fondamenta degli edifici, con possibili ripercussioni per le strutture

Non sarà una fase meteo diperò sicuramente molto duratura. Le temperature saranno sempre un poco sopra le righe, ma per tanti giorni, e quindi è possibile che le anomalie a fine mese ...Ad aggravare la situazione ilche ha successivamente attivato, con le umidità mattutine, la peronospora larvata colpendo i grappoli sani, per fortuna in minima percentuale e per finire ...Usa - Per oltre 30 giorni a 47 gradi: questa è la temperatura estrema che è stata registrata nelle settimane scorse a Phoenix, la capitale dell'Arizona, Usa. Ildi quest'estate sta causando non pochi problemi anche a chi si mette in macchina, poiché gli pneumatici delle auto si sciolgono letteralmente - come si vede in questo video diventato ...

Meteo: caldo estremo Che colpo di fortuna per l’Italia Meteo Giornale

Uno studio ha rivelato come in un quartiere di Chicago il caldo abbia colpito anche le fondamenta degli edifici, con possibili ripercussioni per le strutture ...Avvio della terza ondata di calore dell’estate che si prospetta intensa ma non estrema come l’episodio di luglio. Valori oltre la norma ma con picchi sotto i 40°C ...