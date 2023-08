Calciomercato | Veiga e non solo | il Napoli prova il doppio colpo!

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 14 agosto 2023) Gabriè sempre più vicino a vestirsi d’azzurro. I partenopei, però,no il doppio colpo che fa sognare i tifosi. In queste ore ilsi è avvicinato sempre più a Gabri. Il talento spagnolo sembra davvero vicinissimo a trasferirsi al club partenopeo. Secondo le ultime indiscrezioni pare che Aurelio De Laurentiis sia riuscito a strappare il classe 2002 per circa 35 milioni di euro bonus compresi. Il, dunque, non pagherà i 40 milioni di euro previsti dalla clausola rescissoria, ma sarà presente una percentuale minima sulla futura rivendita. Gabri, accordo trovato anche con il giocatore Secondo quanto riportato da Ciro Venerato in diretta alla Domenica Sportiva, arrivano ulteriori passi in avanti nella ...