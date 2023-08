Calciomercato | Roma pronta a calare il tris

Leggi su forzearmatenews

(Di lunedì 14 agosto 2023) (Adnkronos) – Tre acquisti per dare nuova linfa alla rosa di José Mourinho. Laè al lavoro per definire gli arrivi di Duvan Zapata, Renato Sanches e Leandro Paredes. Per quanto riguarda l’attaccante colombiano la chiave per sbloccare definitivamente l’operazione è legata alla formula: i giallorossi hanno proposto un prestito con obbligo di riscatto che scatta al 50% delle presenze del calciatore. L’Atalanta avrebbe già dato l’ok, si attende adesso il via libera di Zapata alle condizioni precedentemente pattuite.che, vista anche la cessione di Nemanja Matic al Rennes, lavora per un doppio rinforzo a centrocampo. I nomi individuati sono quelli di Renato Sanches e Leandro Paredes, entrambi del Paris Saint-Germain: i due calciatori hanno già rifiutato altre destinazioni, in attesa che ladefinisca la doppia intesa con il ...