Calciomercato record | Chelsea prende Caicedo per 133 milioni

(Di lunedì 14 agosto 2023) (Adnkronos) – Ilacquista il centrocampista Moisesdal Brighton per 115di sterline (133di euro), cifraper il calcio inglese. Il 21enne talento dell'Ecuador era anche nel mirino del Liverpool ma ha preferito i blues come destinazione. Il giocatore firmerà un contratto di 8 anni con il club londinese. L'accordo prevede che il cartellino venga valutato di base 100di sterline, i rimanenti 15sono legati a bonus facilmente raggiungibili.

(Adnkronos) - Il Chelsea acquista il centrocampista Moises Caicedo dal Brighton per 115 milioni di sterline (133 milioni di euro), cifra record per il calcio inglese. Il 21enne talento dell'Ecuador er