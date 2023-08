Calciomercato record | Chelsea prende Caicedo per 133 milioni

(Di lunedì 14 agosto 2023) (Adnkronos) – Ilacquista il centrocampista Moisesdal Brighton per 115di sterline (133di euro), cifraper il calcio inglese. Il 21enne talento dell’Ecuador era anche nel mirino del Liverpool ma ha preferito i blues come destinazione. Il giocatore firmerà un contratto di 8 anni con il club londinese. L’accordo prevede che il cartellino venga valutato di base 100di sterline, i rimanenti 15sono legati a bonus facilmente raggiungibili. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Sarà la risoluzione di un affare record trasformatosi in un giallo, uno che ha avuto un'accelerata improvvisa nell'ultima settimana, quando Caicedo ha ricordato al Brighton che gli era stata promessa ...